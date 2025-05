La Tauati Ferry Swimrun a tenu toutes ses promesses à Moorea

Le départ de la course, depuis le ferry, a été mouvementé en raison d’un vent violent. Mais pas de quoi perturber les athlètes qui se sont jetés à l’eau avant de rejoindre la terre ferme. Cette année les parcours ont été refaçonnés.

« On les a rallongés avec une section trail pour la catégorie M, dès le début de course, ce qui leur permet de découvrir le versant de la baie de Paopao. Et puis sur le XL, la montagne magique, avec un sommet qui est un point de vue un peu incontournable de l’île », a indiqué Etienne Houot, le président de la Mozteam qui a organisé l’évènement.

Un cadre idyllique, certes, mais une course exigeante. Après 2h28 de lutte, le duo Teaonui Philippe et Heimanu Boosie s’est imposé sur le parcours M chez les hommes.

– PUBLICITE –

« Ça s’est bien passé dans l’ensemble, on a tout donné du début à la fin. On avait à cœur d’essayer de faire quelque chose aujourd’hui. C’est la fête des Mères. On pense à nos mamans, à nos femmes, c’est pour elle aujourd’hui », a déclaré Heimanu Boosie.

Quelques minutes plus tard, c’est le premier duo mixte, composé d’Elisabeth et de Benoit Crumeyrolle, qui a franchi la ligne d’arrivée. Un parcours qui n’a pas été de tout repos pour eux.

« On a eu quelques petits soucis. Il a perdu ses lunettes. On a aussi eu un petit problème de chaussures. Mais tout s’est bien enchaîné. Notre point fort, c’est plutôt la course, le trail. Donc on a pu rattraper plein de gens à ce moment-là. Mais la natation c’est… On a limité la casse, on va dire », a souri la jeune femme.

Les duos féminins ont également tout donné. Solène Ruiz et Katell Gallais l’ont emporté avec un temps de 3h et 45 secondes. Une équipe rodée, fidèle au rendez-vous.

« La natation, c’est un peu plus dur. Avec des portions dans lesquelles il y avait un peu de courant, mais ça a été. On a alterné, on a fait beau travail d’équipe. Dans l’eau turquoise, comme ça, c’est magnifique », a témoigné Katell Gallais.

Sur le long parcours, les inarrêtables Thomas Lubin et Cédric Wane ont rapidement pris les devants sans jamais être rattrapés. Ils se sont imposés en 4h et 47 minutes.