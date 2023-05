La Tahiti Pearl Regatta 2023 du 17 au 20 mai

Depuis 2004, la Tahiti Pearl Regatta, ou « TPR », a su s’imposer comme l’une des plus belles, des plus festives et des plus médiatiques courses du Pacifique insulaire.

Organisée chaque année aux îles Sous-le-Vent, avec des courses autour et dans les lagons de Raiatea et Taha’a, elle réunit une quarantaine d’équipages locaux et internationaux pour 4 jours de courses et de festivités : bénédiction des skippers, spectacles de danse, buffets de mets polynésiens et soirée de remise des prix…

Chaque après-midi, après les étapes sportives, les régatiers sont invités à rejoindre le mouillage devant le motu Mahaea à Tahaa. L’heure de la 3e mi-temps, de la détente et du débriefing entre équipiers. À partir de 18 heures 30, des navettes assurent les transferts entre les bateaux et le site de soirée. À terre, les participants peuvent profiter du verre de l’amitié, suivi d’un repas et d’une soirée festive.

La course est ouverte à tout type de voiliers sans limitation de taille (monocoque, catamaran, trimaran, voilier privé, de charter, en escale transpacifique, pirogues à voile, voiles légères, bateau suiveur…). Elle est encadrée par les règles de course WS. Les équipages peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :

• Racing Monocoque (division 1 ou 2) pour les bateaux possédant un certificat de jauge HN Osiris ;

• Racing Multicoques pour les bateaux possédant un certificat Multi2000

• Voiles légères

• Pirogues à voile

• Cruising pour les bateaux sans certificat de jauge. Les bateaux inscrits en Racing courent en temps compensé, ceux en Cruising en temps réel. Les bateaux en catégorie Cruising ne participent pas aux régates bananes, seulement à celles de ralliement (C2, C4 et C6).

Loick Peyron, navigateur, parrain de la 20ème édition de la Tahiti Pearl Regatta, était l’invité du journal de TNTV :