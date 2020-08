La Ronde tahitienne 2020 reportée au 18 octobre

En raison de la situation sanitaire actuelle et de la hausse des cas de Covid-19 au Polynésie, et en accord avec les autorités, l’épreuve de la Ronde tahitienne 2020 qui devait initialement avoir lieu le 13 septembre est reportée au dimanche 18 octobre « en espérant que la situation sanitaire du pays s’améliore » indique Benoit Rivals, le directeur de la Ronde tahitienne. Il ajoute : « Nous prévoyons d’ores et déjà de nombreuses mesures sanitaires applicables aux coureurs, au public et aux bénévoles afin que notre événement se tienne dans les meilleures conditions ».