La Polynésie participe à un relais sportif numérique autour du monde

La Polynésie a mis en avant ses sports traditionnels lors de cette manifestation, rejoignant ainsi des milliers de participants à travers les cinq continents.

Avec la participation de ses fédérations sportives et de Tahiti Tourisme, la Polynésie a promu sa culture et ses pratiques sportives ancestrales, offrant au monde entier un aperçu de sa richesse culturelle. Le témoin polynésien est parti du tombeau du Roi en va’a (V6) pour rejoindre Aorai Tinihau où le relais s’est poursuivi grâce à des porteurs de fruits et s’est terminé sur du ‘Ori Tahiti.

Ce sont 140 ambassades de France à l’étranger, départements, régions et collectivités d’Outre-mer (DROM-COM) labellisés « Terre de Jeux 2024 », qui ont participé à l’édition 2024 de ce relais sportif numérique.