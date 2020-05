La Moloka’i Hoe annulée

La covid-19 aura également eu raison de la Moloka’i Hoe. Les organisateurs ont annoncé « avec regret », ce jeudi matin sur leur page Facebook, l’annulation de la Hawaiian Airlines Moloka’i Hoe, qui devait avoir lieu le 11 octobre prochain. « Cette décision collective reflète notre engagement inébranlable à faire passer la sécurité individuelle et communautaire avant les courses pour cette saison 2020 », indique le comité organisateur.

« Tout en évaluant la situation en cours et en pesant les rapports fournis par les professionnels de la santé et les représentants des États et des comtés, ainsi qu’en tenant compte du délai de préparation de l’événement et des contraintes financières croissantes, il est devenu très clair que la poursuite de ces courses n’était ni faisable ni souhaitable, précisent-ils. De plus, il serait imprudent de recommander à plus de 2 000 rameurs et personnels de soutien du monde entier de venir dans nos communautés fragiles en cette période d’incertitude. »

La Moloka’i Hoe, dont la première édition remonte à 1952, est une course en haute mer qui relie l’île de Molokai à celle de Oahu. Cela fait 13 ans que cette prestigieuse course hawaiienne est dominée par les Tahitiens. Le record de temps est détenu par Shell Va’a, qui a réalisé l’exploit de finir cette course de plus de 60 km en 4 h 30, en 2011 ; et qui est également arrivé premier l’an dernier.