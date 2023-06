La journée de l’olympisme sera célébrée le 23 juin à Paofai

La Journée de l’Olympisme est célébrée chaque année le 23 juin en l’honneur de la création du Comité International Olympique (CIO) en 1984. C’est une journée au cours de laquelle les citoyens du monde entier se réunissent pour célébrer les valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect et l’amitié, et pour promouvoir la pratique d’une activité physique.

206 comités nationaux olympiques à travers le monde accueillent des événements locaux, tout comme les écoles, les centres sociaux et les clubs de sport. Parmi les événements proposés, la Polynésie Française organisera la Journée de l’Olympisme au Parc Paofai en partenariat avec les fédérations membres du Comité Olympique de la Polynésie Française (COPF) et qui sont labélisées Terre de Jeux.

Elle sera l’occasion d’une grande fête populaire autour d’ateliers participatifs engageant l’ensemble des acteurs. L’objectif de cette journée est de promouvoir les valeurs du sport et de l’Olympisme, de favoriser la pratique du sport pour le plus grand nombre, d’organiser la labellisation sur site du COPF et de lancer le compte à rebours du J-400 des Jeux Olympiques. De plus, elle s’inscrit dans l’ambition d’héritage de Paris 2024 : le sport pour bouger plus, éduquer et changer de regard.

Le COPF regroupe les différentes associations sportives polynésiennes. Elle compte 36 fédérations sportives et plus de 50 000 licenciés. C’est donc tout naturellement que le COPF a décidé de signer la convention de labellisation Terre de Jeux 2024 lors de cette journée.

Le 23 juin, sur le Parc Paofai, 7 fédérations polynésiennes labélisées Terre de Jeux telles que le rugby, aïkido, athlétisme, surf, natation, kayak surf ski et aviron, seront représentées.

De 9h à 15h30, ces fédérations organiseront initiations et activités sportives ou ludiques à destination du public concerné qui sera principalement des élèves des établissements scolaires des alentours. En plus des activités sportives, de nombreuses activités ludiques seront proposées aux participants : ateliers manuels, démonstration de break dance (discipline inscrite aux JO), bouées pour enfants, Ori Tahiti Class, etc.

La journée se clôturera en fin d’après-midi par un concert.

Le programme :

8h30 : Discours officiels

8h50 : Signature par le Comité Olympique de Polynésie française de la convention Label Terre de Jeux

9h00 – 15h30 : Ouverture des activités sportives organisées par les fédérations labellisées Terre de Jeux

13h30 – 15h30 : Ouverture des structures récréatives

15h30 – 16h30 : Ori Tahiti

16h30 – 18h00 : Concert