La première édition de cette course de V1 devait avoir lieu l’année dernière, le 28 novembre. Elle devait alors se dérouler en trois étapes sur la côte Est de Tahiti et entre Tahiti et Moorea.

La Hawaiki Nui Va’a solo avait ensuite été reportée en 2021, mais la situation sanitaire a obligé les organisateurs à annuler l’événement cette année. “Une situation indépendante de notre volonté, que nous regrettons fortement”, a écrit le comité organisateur dans un communiqué.