C’est ce qu’a annoncé le Comité organisateur sur la page Facebook officielle de l’événement. Les rameurs et rameuses ne pourront pas participer à cette 29ème édition. L’année dernière, la mythique course de va’a avait également été annulée à cause de la situation sanitaire.

“Les clubs ayant déjà réglé leurs frais de participation sont priés de se présenter au secrétariat de la fédération pour le remboursement”, invite le comité organisateur.