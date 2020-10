La Fédération Polynésienne de Rugby de retour à l’international

C’est l’aboutissement d’un long processus. « Depuis 2015, on a pris contact avec la fédération océanienne. On a essayé de revenir à la table des négociations et retrouver notre place à l’international dans l’Oceania rugby », explique Teiki Dubois, vice-président de la Fédération.

Après de longues négociations et plusieurs rencontres, un dossier de candidature a pu être déposé en mars dernier pour intégrer L’Océania Rugby.

Mercredi, la fédération polynésienne a reçu la nouvelle : elle fait officiellement partie de la fédération océanienne comme membre associé. « Maintenant on va faire la démarche pour être full member comme on dit. »

Concrètement, les athlètes pourront désormais participer à des compétitions en océanie et à l’international, « sortir de leur isolement », explique le vice-président. La Fédération polynésienne a également le soutien de la Fédération française.

Depuis 1994, la fédération polynésienne de rugby était affiliée à la fédération international. Mais à la cission des fédérations en 2015, l’Océanie a reconnu la fédération tahitienne et pas la fédération polynésienne, alors que c’est à cette dernière que le Pays avait attribué la délégation de service publique selon Teiki Dubois.