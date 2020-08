La course Vodafone Channel Race maintenue, les animations annulées

🔴 #LiveTNTV Conférence de presse Vodafone Channel Race. La course de va'a est MAINTENUE mais le village de Aorai Tinihau est annulé. Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Tuesday, August 11, 2020



Le comité organisateur de la course a annoncé sa décision ce matin, après deux jours de réflexion. Une décision prise suite à la montée du nombre de cas Covid-19 ces derniers jours en Polynésie.

« On a vu les cas de Covid s’envoler, et de plus en plus de cas vont venir, donc on ne veut pas prendre de risque. On ne veut pas, nous, et le groupe Moux, et Shell et Vodafone, être demain les responsables de la propagation du virus. Il est clair que dans ces conditions-là, c’était inconcevable, même si cela nous a coûté énormément d’argent pour déjà arriver où nous en sommes aujourd’hui, mais on s’assied dessus. L’important, c’est de ne pas être le facteur de prolifération du virus. On annule l’événement, mais pas la course, au vu des gestes barrières que nous allons mettre, je suis confiant qu’on pourra vraiment réduire le risque au minimum » a expliqué Patrick Moux, vice-président de Vodafone Polynésie.

Les personnes qui auront accès à l’événement comme les présidents de club, les masseurs, les kinésithérapeutes, le staff… seront bien identifiées, surtout les rameurs avec leurs bracelets.

Rendez-vous samedi 15 août pour 70 kilomètres de parcours que vous pourrez suivre en direct TV, WEB et Facebook Live sur TNTV et radio sur Hiti FM.