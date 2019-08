La convivialité avant les combats des championnats du monde de va’a marathon

C’est sur le site de compétition, sur la plage de Mooloolaba, que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture de ces deuxièmes championnats du monde de va’a marathon.

Les 23 pays participants ont défilé sur l’esplanade. Les athlètes viennent du Pacifique, d’Asie, d’Europe et du continent américain.

La cérémonie a eu lieu au son du didjeridoo, avec une troupe de danse aborigène.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La délégation tahitienne, forte de ses 65 athlètes, est l’une des plus importantes de la compétition. Les Rapa Nui, par exemple, sont venus à trois, un junior, un en open, et un en master.

Et si “il y a une bonne ambiance et une bonne convivialité, confie Christian Tipaon, l’un des athlètes tahitiens, après, on sera moins jovials lors de la compétition. On est venus pour chercher les médailles”, assure-t-il.

La cérémonie s’est terminée en apothéose sur un magnifique feu d’artifice faisant face à la plage de Mooloolaba. Les athlètes admiratifs ont profité par la même occasion du soleil couchant de Maroochydore.