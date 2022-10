La 29ème édition de la Hawaiki Nui Va’a officiellement ouverte

Depuis la place Hawaiki Nui de Fare, plus d’un millier de rameurs ont défilé aux couleurs de leurs clubs respectifs, sous les applaudissements de leurs supporters. En tête du cortège se trouvait le président du Pays, Edouard Fritch, aux côtés des maires des île Sous-le-Vent, et des organisateurs de la course. Au son des toere, les rameurs se sont retrouvés à côté de la mairie sur la place.

Le ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, le ministre de la Jeunesse, en charge des Sports, Naea Bennett, le président de l’Assemblée de la Polynésie et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, le maire de Taputapuatea, Thomas Moutame, la sénatrice Lana Tetuanui : tous se sont réunis pour vivre ce moment fort et intense qui marque le grand retour de cette course mythique.



Longue de 128 kilomètres et étalée sur trois étapes, la course fait battre le cœur de la Polynésie, mais particulièrement les îles de Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora. Ce sont ainsi près de 78 équipages venus de tout le fenua, mais également d’Australie, de Hawaii et de Métropole, qui relieront les quatre îles à la seule force des bras. On notera également que les courses des Taurea et des Va’a Hine auront lieu à partir de Tumaraa.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le Comité Organisateur de Hawaiki Nui Va’a annonce la nouveauté de cette édition : la nouvelle course la “AERE RAI’E” qui se déroulera le samedi 29 octobre, sur l’île de Bora Bora, réservée aux benjamin(e)s, aux minimes, aux cadet(te)s, aux entreprises, aux équipes mixtes et para va’a.