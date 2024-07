Kitesurf : un record du monde de haute volée battu à Tahiti

Un record du monde est tombé, ce mercredi à Tahiti. Celui de « Tow up kite », une pratique qui consiste à s’élever le plus haut possible dans les airs en kitesurf en étant tracté par un bateau. Antoine Fermon, qui enseigne cette discipline à Mahina, vient ainsi d’atteindre les 356 mètres d’altitude au-dessus du plan d’eau d'Arue avant de se poser sans encombre.