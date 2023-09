Kauli Vaast, surfeur et désormais policier

Kauli Vaast, d’ores et déjà qualifié pour les prochains Jeux Olympiques, a signé son contrat de policier réserviste, ce lundi, à Hossegor en Métropole, en présence de Vahine Fierro.

Selon un communiqué, la Police Nationale leur donne ainsi l’opportunité « de préparer les compétitions sereinement » tout en leur offrant une possibilité de « reconversion professionnelle (…) dans l’une des nombreuses filières métiers de la police ».

« En fonction d’un calendrier compatible avec sa préparation olympique, Kauli Vaast participera à une formation de 4 semaines pour obtenir sa certification de policier réserviste. Il y sera formé aux missions de voie publique et d’assistance afin de pouvoir intervenir en renfort des fonctionnaires de police lors de vacations », indique le communiqué.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Kauli Vaast dans sa carrière sportive et dans son projet olympique. Les athlètes, à l’image de Kauli ont des aptitudes spécifiques au haut niveau comme le dépassement de soi, la gestion du stress ou encore le goût de la performance qui sont bénéfiques pour toute l’institution. Avec 67 athlètes désormais dans l’Equipe, nous avons à cœur de constituer une équipe qui ressemble à l’ensemble des policiers et des policières, en matière de diversité, de parcours et de représentations géographiques, pour couvrir toutes les régions de France dont l’outre-mer », a indiqué Rachel Costard, commissaire générale et cheffe de la mission sport.

« Je suis fier de représenter la police nationale par le sport et d’incarner les valeurs qui nous lient : le respect, la discipline, le travail. Je rejoins ainsi une autre équipe qui m’est familière puisque ma partenaire de l’équipe de France, Vahine Fierro, en fait déjà partie. D’autres de mes amis sont également policiers à Tahiti. Cela faisait donc sens », a pour sa part déclaré Kauli Vaast.