Kauli Vaast s’impose au Maroc pour son 21e anniversaire

Le circuit Qualifying Series européen passait par le Maroc avec le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay. Une épreuve et un endroit qui resteront gravés dans la mémoire de Kauli Vaast. La troisième finale QS du jeune surfeur de Vairao a été la bonne, puisqu’il s’est imposé le jour même de son 21e anniversaire, ce dimanche.

Alors que la course à la qualification pour le circuit Challenger Series (CS) 2023, lui-même porte d’entrée pour le CT 2024, bat son plein, cette victoire est un message fort avant la dernière à Caparica (Portugal) du 3 au 8 avril.

Le finaliste du dernier Tahiti Pro a remporté sa finale face à son compatriote Jorgann Couzinet, le Réunionnais de 29 ans, de retour au premier plan. Malgré deux vagues notées 8,03 et 8,13, Couzinet s’est incliné face aux 8,90 et 7,67 de Vaast. Le Tahitien s’impose d’un souffle, sur un score final de 16,67 à 16,16.

Kauli Vaast est deuxième du top 7 qualificatif, derrière un autre français, Tiago Carrique. “Cette année, je suis bien concentré, j’ai envie de me qualifier et je vais tout donner, a-t-il déclaré à l’issue de sa victoire. Le fait de gagner ce QS me motive encore plus. Je suis super content, en plus de le faire le jour de mon anniversaire, c’est vraiment top”.