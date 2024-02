Kauli Vaast et Vahine Fierro dans leurs habits de policiers

Aux côtés de 5 autres réservistes, les deux athlètes travaillent les différentes techniques d’intervention, suivent des cours théoriques, et apprennent à manier les armes. Un enseignement indispensable avant de pouvoir servir au sein de la police.

« Pour les deux sportifs, leur engagement leur permet de véhiculer et de transmettre les valeurs communes véhiculées par l’institution et par le surf : respect, discipline, exigence et motivation pour un travail bien fait. Le soutien de la police nationale les aide pour s’investir pleinement dans leur sport et pourquoi pas envisager dans l’avenir une seconde carrière », indique sur sa page la DTPN sur sa page Facebook. Elle incite les Polynésiens à candidater pour la réserve.