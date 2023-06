Kauli Vaast dernier français en lice aux World Surfing Games

Battus par Kano Igarashi (Japon) et Jordy Smith (Afrique du Sud) au 4e tour dimanche dernier, Maxime Huscenot et Kauli Vaast étaient versés en repêchage des World Surfing Games ce lundi. Si le premier n’est pas parvenu à sortir de sa série, Kauli Vaast a lui passé les tours 6 et 7.

Au 6e tour, Kauli s’est offert le scalp de Filipe Toledo, Ketut Agus et Joao Chianca. Une excellente performance qui annonçait la couleur pour la suite de la journée.

Mis en confiance dès le début du 7ᵉ tour avec une bonne vague notée 6.50, le Tahitien n’a pas tremblé et a consolidé son avance, terminant 2e devant Manuel Selman (Chili) et Taichi Wakita (Japon) avec une seconde vague notée 7.33. Le Mexicain Sebastian Hernandez, pourtant dernier à 2 minutes de la fin, a sorti un incroyable air (noté 9.00) pour s’adjuger la 1ʳᵉ place.

Kauli devra encore passer 4 tours pour espérer rejoindre la finale. À l’issue des World Surfing Games, seuls deux européens seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024.