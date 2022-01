Julian Schlouch remporte son premier combat aux mondiaux de MMA amateur

C’est la fin d’une belle aventure pour Keoni Terorotua. Le jeune coach de Te Aro MMA, le club de Paea, avait remporté hier son combat face à l’Indien Ganesh Raj, devenant ainsi le premier tahitien à remporter une victoire dans les championnats du monde de l’IMMAF, le MMA amateur.

La deuxième marche était immense : son adversaire, l’Italien Fidel Gramiccia est le champion sortant et l’un des favoris pour le titre. Pourtant, Keoni défend bien ses chances. Il tient les trois rounds et ne s’incline que sur décision. Il peut être fier de ses premiers mondiaux, disputés à 23 ans seulement.



Les Italiens sont les bourreaux des Tahitiens sur ces championnats, puisque c’est aussi un athlète italien qui bat Tamahau Mc Comb. Luca Borando l’emporte, lui aussi sur décision arbitrale, au terme d’un combat très serré.

Dans la même catégorie de poids et dans la même partie de tableau, Julian Schlouch, lui, remporte son duel face au kiwi Oliver Schmid. Il se qualifie donc pour les quarts de finales, et n’a plus à redouter un duel fratricide en demies contre Tamahau Mc Comb.



Le dernier combattant polynésien, Aremiti Tinirau, s’est enfin incliné de justesse au terme des trois rounds. Mais selon la fédération polynésienne de Lutte, MMA et BJJ, c’est lui qui a offert les techniques les plus spectaculaires de l’équipe tahitienne.