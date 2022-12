Judo : Un training camp avec le champion d’Europe Darcel Yandzi

Recommencer plusieurs fois pour assimiler les techniques. Postures, déplacements et placements, Darcel Yandzi enseigne les bases du judo et corrige les erreurs. Une étape primordiale pour progresser.

“Même au haut niveau, on reprend toujours les bases, déclare le champion. Quand on a compris les bases de déplacement, on va pouvoir créer son judo. On peut faire plusieurs techniques à la fois quand on a compris l’essentiel du déséquilibre“.

Darcel n’est pas venu au fenua pour montrer “de belles techniques“. Il est venu leur donner ce qu’il qualifierait d'”essentiel, dont il pourront se servir pour le futur”.

Une délégation française de 15 judokas du club de Pontault Combault va disputer samedi le challenge international Air Tahiti Nui. La suisse y participe aussi pour la première fois. De quoi relever le niveau, élevé du côté des français.

(Crédit Photo : TNTV)

Ce n’est pas Stéphane Gustin, Président de la Fédération Polynésienne de judo, qui dira le contraire. “Les française comme toujours ont un bon niveau, et les suisses également, affirme-t-il. Il se montre confiant pour le challenge, qui se disputera le samedi 10 décembre. On va avoir des U14 qui vont démarrer dès le matin, des U17, on enchaînera avec l’élite, et juste derrière la compétition par équipe, qui est l’événement attendu de la journée“.

Pour Darcel lui-même, le judi polynésien est en progression, notamment grâce à la présence de coaches de haut niveau. Les judokas du fenua se formeront encore avec lui les 12 et 13 décembre.