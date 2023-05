Judo : Teumere Imihia sacrée championne de France espoirs

Teumere Imihia quitte donc la métropole avec le titre de championne de France espoirs dans la catégorie de moins de 70 kilos après avoir décroché le bronze, la veille. Ambre Popoff qui avait obtenu l’or, samedi, chez les moins de 44 kilos, a quant à elle était battue en seizième de de finale par la future détentrice du titre.

« Nos cadets ont fait rayonner les couleurs de la Polynésie par leur comportement exemplaire et un bilan historique (3 titres, 1 médaille de bronze, une cinquième place). Bravo à eux et à leurs clubs (AS Venus, Budokan Pirae, EJJP et Tefana JJ) », se félicite, sur sa page Facebook, la Fédération Polynésienne de Judo.

Le prochain rendez-vous de la sélection est fixé aux 8 et 9 juillet prochains à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour une préparation en vue des Jeux du Pacifique de 2023.