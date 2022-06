Une Journée olympique 2022 en ligne organisée au fenua

Il s’agit d’un événement digital sur Facebook « Journée olympique 2022 au Fenua ». L’idée est de partager sa pratique physique ou sportive au quotidien, seul, entre amis ou en famille, dans un lieu insolite ou son lieu favori.

L’objectif de cette journée est donc d’inciter la population à la pratique d’activités physiques et sportives, et de promouvoir les valeurs de l’Olympisme. La Polynésie française, devenue collectivité labellisée “Terre de Jeux”, accueillera les épreuves de surf des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

PRATIQUE

Quand ? Du 23 juin au 26 juin 2022, en ligne



Où ? Sur la page évènement Facebook “Journée olympique 2022 au fenua“ principalement, mais aussi sur tousles réseaux utilisant les 3 hashtags : #îledejeux #journeeolympique #jebougepourlapaix