Jocelyn Poulou et Aelan Vaast s’imposent au Taiarapu Ouest Horue Festival

Le public et les vagues étaient au rendez-vous de la troisième édition du Taiarapu Ouest Horue Festival, dimanche dernier à Vairao. Avec une houle de 2 mètres à 2 mètres 50, la passe de Tapuaeraha a offert du spectacle au public.

Organisée par le Tahiti Iti surf club de Taiarapu ouest, la compétition regroupe 9 disciplines de glisses. En quelques éditions, elle s’est forgée une bonne réputation parmi les riders. Organisée sur cinq jours et deux week-end, l’édition 2023 est une réussite pour son organisateur Max Wasna. « Il y a plus de monde qui s’inscrit et surtout, on a une bonne ambiance, sourit-il. On est contents de se revoir entre potes, c’est la passion de la glisse qui règne » .

Traditionnellement lancé au mois de septembre, le comité organisateur a souhaité cette année avancer ce rendez-vous pour des raisons logistiques. Malgré la crainte d’avoir de mauvaises conditions, le pari s’est finalement révélé gagnant.

Côté résultats, Aelan Vaast s’impose en surf chez les Ondines, tout comme son père Gaël Vaast, en surf Master. Steven Pierson s’impose en bodysurf, Stevens Pahape en kneeboard, Heifara Tahutini en long board, Tahiri Tehei en bodyboard, et Jocelyn Poulou en Open.

Ce dernier, qui avait échoué en finale l’année dernière, était particulièrement soulagé de sa performance. « Enfin je gagne en 2023 ! Cela faisait un bon moment que je n’avais pas gagné de compétition. Je crois que ça remonte aux Jeux du Pacifique en 2011. Là, ça fait du bien » , sourit-il.

Rendez-vous en 2025 pour la 4ème édition du Festival.