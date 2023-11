JO2024 : l’épreuve de surf à Teahupo’o ou Taharu’u ? Réponse le 15 novembre

La tour en aluminium « déjà payée » et « fabriquée » selon le président du Pays, ne sera pas utilisée. Une équipe d’ingénieurs travaillerait actuellement à l’homologation de la tour actuelle, en bois.

En déplacement dans les îles Cook à l’occasion du Forum des îles du Pacifique, Moetai Brotherson s’est exprimé sur le sujet : « Est-ce qu’on peut homologuer l’ancienne tour ? Si oui, qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce qu’on peut tenir les délais parce que vous savez que dès lors qu’on dépasse un certain montant, il faut passer un appel d’offres. On ne peut pas passer comme ça de gré à gré. Tout ça ce sont des questions très complexes auxquelles on aura, j’espère toutes les réponses le 15 (novembre, NDLR). »

Les associations le réclamaient, le président de la Polynésie s’est rendu sur site, à Teahupoo pour constater ce que craignent les défenseurs du site : que les travaux ne détruisent les coraux. « J’ai passé tout un dimanche avec l’association Vai ara o Teahupoo. Je suis allé sur l’eau, je suis monté avec Matahi Drollet sur un jet ski. On a fait tout le tour du site. Je ne vois pas aujourd’hui par où on ferait passer une barge de 8 mètres par 8 mètres avec 80 cm de tirant d’eau jusqu’au site de travail sans exploser du corail. Pour l’instant, à moins que quelqu’un me prouve le contraire, je ne vois pas comment on pourrait amener cette barge jusque-là. »

Et si la tour en bois n’était pas homologuée ? Le Pays ne souhaite pas abandonner l’organisation de l’épreuve de surf, mais proposerait le site de Taharu’u à Papara comme alternative. « Le Pays avait proposé une option qui était d’organiser les Jeux à Taharu’u, qui est un beach break, qui est doté déjà d’infrastructures à terre qui nous auraient permis d’éviter tous les soucis qu’on a aujourd’hui. À l’époque, ce n’était pas possible. Peut-être qu’au regard des enjeux et de la protestation qui est aujourd’hui existante, peut-être qu’on pourra réviser cette option. Je ne sais pas. Je pense que c’est la seule proposition raisonnable qu’on puisse faire si on n’arrive pas à homologuer la tour existante effectivement aujourd’hui », estime Moetai Brotherson. Réponse donc le 15 novembre.