JO Paris 2024 : la Polynésie accueillera la flamme olympique

Le relais de la Flamme Olympique des Jeux de Paris 2024 est un moment fort et attendu dans l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le comité organisateur des JO Paris 2024 ambitionne de faire voyager la Flamme Olympique sur un maximum de territoires français et cela au travers d’une course relais, ce qui marquera le début des JO Paris 2024. Elle débutera son périple, depuis la Grèce, 3 mois avant les JO et finira sa course à l’ouverture de la compétition.

Pour rappel, en novembre dernier, le Pays et une délégation du comité Paris 2024 signaient une convention intitulée « Terre de Jeux 2024 ». Elle scellait l’engagement du comité Paris 2024 vis-à-vis de la Polynésie française pour l’organisation des prochaines épreuves olympiques de surf à Teahupo’o.

En tant que Pays hôte labellisé « Terre de Jeux 2024 », la Polynésie française accueillera la Flamme Olympique.

La Flamme Olympique débutera son parcours dans la commune de Teahupoo où se tiendra la compétition de surf. Le parcours sera ensuite segmenté par la traversée de lieux dits iconiques préalablement identifiés. La Flamme terminera sa course en plein cœur de Papeete.

Le Pays s’engage ainsi à mettre en place les équipements et les services nécessaires à son accueil et aux célébrations sur son territoire.