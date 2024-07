JO : le rugby à VII en or, Antoine Dupont au sommet

Son rêve de sacre mondial s’était brisé d’un rien sur l’Afrique du Sud (29-28) l’automne dernier, alors qu’il avait réussi à se remettre à temps d’une fracture à la pommette. Neuf mois plus tard, Antoine Dupont a conjuré le sort au Stade de France, théâtre jusque-là de la plus grande désillusion de sa carrière.

La médaille d’or décrochée samedi avec les Bleus du rugby à VII, grâce notamment à son doublé magistral en finale contre les invincibles Fidjiens (28-7), occupera très certainement une place de choix dans son armoire à trophées.

Une famille en or 🥇

Merci à l’équipe d’avoir accueilli le rookie, merci à TOUS pour le soutien incroyable ! Allez l’équipe de France 💙🤍❤️ pic.twitter.com/qZyyOCZ8W4 — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) July 27, 2024

Elle était déjà garnie de quatre boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024), la récompense remise au vainqueur du championnat de France, de deux Coupes d’Europe (2021, 2024) et d’un Grand Chelem dans le Tournoi des six nations (2022).

Il ne manque « que » le trophée Webb-Ellis des champions du monde, mais il faudra au moins patienter jusqu’en 2027, date du prochain Mondial, en Australie.

D’ici là, le demi de mêlée de 27 ans aura repris son quotidien de joueur de rugby à XV avec son club de Toulouse et l’équipe de France, à une date restant à déterminer.

Une longue pause?

Dupont est partout depuis plus d’un an, avec la préparation de la Coupe du monde et doit supporter au quotidien une pression à la hauteur des attentes médiatiques et sportives qu’il suscite.

« S’il est rincé et qu’il a l’impression de ne pas avoir coupé depuis un moment, il faudra qu’on se pose la question de sa récupération » , avait soulevé l’hiver dernier le président du Stade toulousain Didier Lacroix.

Le nouveau champion olympique devrait quoi qu’il arrive manquer la reprise du Top 14 début septembre.