JO de surf 2024 : à la recherche de 450 bénévoles

Et si vous participiez aux jeux olympiques 2024 ? C’est encore possible en tant que bénévole. La phase d’inscription se termine le mercredi 3 mai. Au fenua, plus de 400 personnes sont recherchées pour cet événement international. Une phase de sensibilisation a eu lieu la semaine dernière à l’Isepp. Un réel tremplin pour ces étudiants.