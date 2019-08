JO 2024 : Teahupoo et Papara candidats pour l’épreuve de surf

Les dates clés du processus de candidature pour l’organisation de l’épreuve de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 ont été rappelées lors de cette conférence.

La Polynésie française a déjà passé la première étape de pré-candidature et a jusqu’au 30 septembre pour déposer un dossier final. Quatre autres candidatures ont également passé l’étape de la pré-candidature : La Torche (en Bretagne – Finistère), Lacanau (en Gironde – Ville de Bordeaux), Hossegor, Capbreton, Seignosse (dans les Landes) et Biarritz (dans les Pyrénées atlantiques).

Le surf est une discipline olympique depuis peu. Elle fera sa première apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il s’agira donc de la deuxième apparition du surf dans le programme olympique d’été.

Le Pays, en tant que chef de file de la candidature de Tahiti, a souhaité proposer deux sites de compétition dans le cadre de cette candidature : Teahupoo et Papara.

À cet effet, et dès l’annonce de la candidature de Tahiti, un comité de pilotage a été créé. Il est composé des acteurs centraux de cette candidature et on y trouve ainsi la Fédération Tahitienne de Surf, la commune de Taiarapu Ouest, la commune de Papara et le Haut-commissariat.

La visite d’une délégation de Paris 2024 est prévue prochainement pour évaluer la qualité de la candidature de Tahiti. Le comité de pilotage entend compter sur un fort soutien et sur une forte mobilisation du monde du surf et de la population dans son ensemble pour ce projet.