JO 2024 : la Polynésie se prépare pour l’accueil des compétitions de surf

Il s’agissait de faire le point sur les préparatifs et les besoins exprimés par le comité olympique Paris 2024 en termes de partage des responsabilités, d’organisation, d’infrastructures et d’aménagement. Cette compétition est une chance pour la Polynésie française et une consécration pour la vague mythique de Teahupo’o qui bénéficie là d’une reconnaissance mondiale à nulle autre pareil.

Naturellement le Gouvernement entend mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il y a une multitude de détails à prévoir. Le travail d’étude, d’évaluation et de préparation a déjà bien commencé sous l’égide du ministère de la Culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat.

Il s’agit pour le Pays de pouvoir proposer au comité Paris 2024 les meilleures options possibles, tant pour l’organisation des jeux eux-mêmes que pour l’accueil des athlètes et des délégations officielles, tout en permettant une cohabitation harmonieuse avec les habitants de la commune qui accueillent les compétitions.

À cet effet, le Gouvernement a reçu ce matin une délégation du conseil municipal de Teahupo’o conduite par son maire, Tetuanui Hamblin, pour lui présenter l’avancement du projet et aborder avec lui plusieurs aspects, ce dernier étant un partenaire incontournable de cette manifestation internationale exceptionnelle qui se déroule dans sa commune et dont le cahier des charges est particulièrement exigeant.

Le Gouvernement prépare ainsi la venue prochaine de la délégation Paris 2024 qui viendra pour la première fois visiter les lieux et rencontrer les acteurs locaux en charge de l’organisation et de l’accueil du village olympique.