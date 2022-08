JO 2024 : deuxième jour de visite pour Tony Estanguet qui s’essaie au surf et au va’a

Si les Jeux ne démarrent que dans deux ans, le sport, lui, n’attend pas pour se mettre en avant. C’est l’objectif du programme #ExploreTerredeJeux grâce auquel des parcours sportifs accessibles à tous, et identifiés dans chaque commune partie prenante aux Jeux olympiques, sont mis en lumière.

À Teahupo’o, le choix de l’activité s’est évidemment porté sur le sport traditionnel : le va’a. Ainsi, Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, son équipe, le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des sports, Naea Bennett, des athlètes et personnalités locales, sont montés à bord d’un V6 pour une balade de 5 kilomètres sur le lagon de la presqu’île.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le champion olympique de canoë, très à l’aise sur l’eau, s’est ensuite brillamment essayé au surf dans la passe de Te Ava ‘ino, aux côtés de nos étoiles montantes : Vahine Fierro, Manakei Kahiha et Kauli Vaast.

Tony Estanguet s’essaie au surf dans la passe de Te Ava ‘ino (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La matinée s’est poursuivie par la visite de la ferme perlière de Teahupo’o, la Tahiti Iti Pearl Farm, où Tony Estanguet et l’influenceur et sportif local Teddy Teng se sont vus offrir une perle dont ils ont eux-mêmes remonté la nacre.

Lire aussi > JO 2024 : Tony Estanguet rencontre les athlètes à Teahupoo

Cette deuxième journée était aussi l’occasion de sensibiliser et de mobiliser la population de la presqu’île derrière l’aventure des Jeux, comme l’a rappelé Tony Estanguet dans un discours fort : les Jeux olympiques ne pourront s’organiser sans sa participation ni son implication. À cet égard, Paris 2024 recherche des ambassadeurs engagés qui pourront vivre une expérience unique et reconnue, notamment par une certification des compétences acquises.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Un moment de communion est venu clôturer cette journée lors d’une cérémonie de Inura’a ‘Ava sur la plage de Teahupo’o, offerte par le comité du Tourisme de Taiarapu-Ouest, suivie de prestations de danses et de chants dans la quiétude de la vallée de la famille Levy.