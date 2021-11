Jeux Olympiques 2024 : La délégation s’engage à préserver Teahupoo

Ces jeux se veulent écologiques : ils pourront participer au développement de la presqu’île, mais pas à sa dégradation, s’engage le Comité des jeux. Pas question non plus d’un déferlement de bateaux et de spectateurs. L’espace maritime, lui aussi, sera contrôlé.

La délégation a convaincu les associations de protection de l’environnement. Et Etienne Thobois, directeur général du comité olympique Paris 2024, assure aussi que c’est la vague qui décidera de la compétition : les épreuves sont prévues en première semaine, mais c’est bien le facteur météo qui aura le dernier mot. Il était l’invité du journal de TNTV :