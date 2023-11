Jeux du Pacifique : pluie de médailles d’or, Tahiti deuxième du classement général

Raihau Maiau au top, le triathlon aussi

Il s’est imposé sans trembler : Raihau Maiau, champion du saut en longueur de Tahiti, a remporté l’or au stade national d’Honiara ce jeudi, en éclipsant la concurrence avec un saut de 7,44 mètres. Pas sa meilleure performance, mais largement suffisant pour battre le Calédonien Marvin Delaunay Belleville et son saut à 6,96 mètres.

« Je suis très heureux d’avoir la médaille d’or pour représenter mon pays, souriait l’athlète de 31 ans en descendant du podium. Je pense que tout le monde, en particulier les supporters du pays, est très heureux. L’important, c’est d’obtenir la victoire » .

Du côté du triathlon, disputé au format sprint, Benjamin Zorgnotti et Jean-Marc Rimaud ont imité leurs collègues féminines Salomé de Barthez et Maidi Susset en signant un doublé retentissant.

Le duo Eychenne-Sommer invincible

En kayak, Iloha Eychenne a décidément surfé sur ces Jeux. Elle remporte sa 4e médaille d’or sur l’épreuve de marathon, la 2e avec son binôme Nateahi Sommer.

« Je suis très heureuse et fière de de l’équipe pour la victoire d’aujourd’hui« , a-t-elle déclaré au service de presse des Jeux du Pacifique. « Bien que la course soit cahoteuse avec beaucoup de vagues et un vent fort, c’est vraiment une belle course« , a ajouté la rameuse de Huahine.

(Iloha Eychenne (g) et Nateahi Sommer (d) ont remporté leur deuxième médaille d’or ensemble (Crédit Photo : Solomon Games 2023)

En va’a marathon individuel, le rameur du Team OPT Tuatea Teraiamano s’est imposé, confirmant son excellente forme et sa victoire sur la Hawaikinui Va’a 2023.

Tahtiti compte 46 médailles d’or, 48 d’argent et 47 de bronze. Un bilan qui permet au fenua de passer devant l’Australie au cumul des médailles d’or (45 médailles d’or pour les Australiens, ndlr) . La Nouvelle-Calédonie est loin devant, avec 174 médailles, dont 73 en or.

Retrouvez le classement des médailles ICI.