Jeux du Pacifique : les Tahitiens qualifiés pour les demi-finales en tennis

Troisième jour des Jeux du pacifique à Apia aux Samoa. En tennis, Tahiti dispute les compétitions par équipes. Les compétiteurs s’affrontent sur trois matchs. Deux en simple et un en double. Le duo Ridge Chung / Heve Kelley a réussi à se qualifier pour la demi-finale en battant le Vanuatu. Lundi, en simple, Ridge s’est imposé en 2 set, Heve quant à lui, s’est incliné après plus de 4 heures de jeu. Nos deux représentants ont fait la différence ce mardi matin en remportant leur double décisif 6-1/6-2.

“Il ne fallait pas perdre aujourd’hui parce que si on perdait, on était ex equo avec les autres équipes, confie Ridge Chung à Tahiti Nui télévision. Maintenant qu’on a gagné les deux rencontres, ça nous qualifie pour les demi-finales dont on est sûrs de jouer une médaille au moins pour ces Jeux au tennis. (…) Hier on a dormi à 2 heures du matin, il a fini son match hier à minuit, on était tout fatigués, on a à peine 4 heures de sommeil et là on a joué comme des Dieux.”