Jeux du Pacifique : les deux premières médailles d’or pour Tahiti grâce au judo

Tefana Judo peut être fier de ses représentants. Ce dimanche aux Salomon, pour le compte de la première journée de judo des Jeux du Pacifique 2023, ils ont remporté la bagatelle de 6 médailles. Teraimatuatini Bopp en 63 kg et Jérémy Picard en + de 100 kg sont montés sur la plus haute marche du podium.

Médaillée de bronze à Samoa en 2019, la tahitienne a battu sa compatriote Teipoteani Tevenino en finale. À signaler également, les médailles d’argent de Letitia Wuilmet et Toanui Lucas, et les médailles de bronze de Imihia Teumere et Gaston Lafon.

La compétition de judo se conclut ce mardi Honiara avec les épreuves mixtes.

Au total, Tahiti comptabilise 16 médailles, dont 2 en or, 7 en argent et 7 en bronze. Les nageurs du fenua ont largement contribué à la moisson, en ramenant cinq médailles ce dimanche.

