Jeux du Pacifique : 86 médailles pour Tahiti

Elles n’avaient plus remporté les Jeux depuis 2011 en Nouvelle-Calédonie. Mais pour cette finale des 17e Jeux, les filles de Georgie Adams ont été infaillibles. Elles s’imposent devant les îles Cook 53 à 46. « C’était très intense, raconte Océane Le Franc, basketteuse de la sélection tahitienne. On a parfois douté, on a jamais rien lâché. Cette finale on l’attendait depuis 12 ans. On a gagné l’or en 2011 en Nouvelle-Calédonie et là, on renoue avec la victoire 12 ans après donc ça fait vraiment plaisir. »

Du côté de nos volleyeuses, elles prennent leur revanche face à la Nouvelle-Calédonie contre qui elles s’étaient inclinées en finale des Jeux de 2015. Vendredi soir, les Tahitiennes ont battu les Cagous 3 sets à 1 après plus deux heures de jeu. « Je suis très émue. C’est difficile de s’en remettre, réagi Maimiti Mare, coache de la sélection féminine de Tahiti en volley-ball. Je suis tellement contente. Ce n’est que du bonheur de rapporter cette médaille au Pays avec une jeune formation. Je suis très satisfaite. »

Peu après, les garçons se sont à leur tour emparé de l’or. Sans créer de suspens, nos aito s’imposent largement devant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 sets à 0. Ils conservent ainsi leur statut de champions pour la deuxième fois consécutive. Pour Axel Vaki, coach de la sélection masculine, « cette victoire est très importante. On est tenants du titre et on ramène cette médaille au fenua. »

Autre exploit réalisé dans la matinée en eau libre : après ses deux victoires décrochées en bassin, Nael Roux rajoute une troisième médaille d’or à son compteur en remportant l’épreuve du 5km.

