Jeux du Pacifique 2027 : un repérage des structures sportives pour préparer la candidature de Tahiti

La Polynésie française n’a plus accueilli les jeux du Pacifique depuis 1995. Le fenua en est à son 3ème essai après les échecs des candidatures de 2019 et 2023. Et l’une des étapes les plus importantes pour convaincre le comité organisateur des Jeux est celle de la présentation des sites de compétitions : « Depuis ce matin 7h30, nous avons commencé la visite des sites qui sont susceptibles de recevoir les compétitions pour les Jeux du Pacifique de 2027 (…) Je suis accompagnée du COPF, le comité organisateur des Jeux du Pacifique, je suis aussi accompagnée de l’IJSPF, du personnel qui s’occupe des personnes à mobilité réduite, parce qu’il faut penser à eux aussi (…) Ensuite les techniciens vont poursuivre les visites (…) Il faut qu’on soit rapides (…) 2027 va vite arriver, il faut qu’on soit prêts », lance Christelle Lehartel, ministre de la Jeunesse et des sports.

Pour cette première visite, 12 structures sportives ont été identifiées par discipline. Des sites gérés par le Pays, les communes ou les clubs. Au-delà des grands chantiers, une remise à niveau de l’ensemble des infrastructures sera réalisée avec ou sans les jeux. « Cette visite concerne la réception des Jeux mais pas seulement. En faisant le tour, on se rend bien compte que nos structures sont vieillissantes, (…) qu’il faut des mises aux normes en termes sportif et de sécurité. Qu’on accueille les Jeux ou pas, on se doit de remettre tout ça à neuf », estime la ministre.

« Au-delà des constructions nouvelles au nombre de trois, qui sont vraiment conséquentes, il y a une remise à niveau de nos installations, qu’on ai ou qu’on ai pas les Jeux, ajoute Louis Provost, président du comité olympique de la Polynésie française. Il faut qu’on ai quand même des installations modernes pour pouvoir entraîner au mieux les équipes et qu’on ai des médailles. »

Pour l’instant, 6 territoires du Pacifique désirent accueillir les jeux : Fidji, Guam, les Samoa américaines, Tonga, Vanuatu et Tahiti.