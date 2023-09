Jeux du Pacifique 2027 : le Pacific Games council en visite en Polynésie

Le PGC est chargé de choisir, via son assemblée générale, les pays organisateurs des Jeux et des Mini-Jeux du Pacifique. Le 5 novembre 2021, les 22 pays membres du PGC ont voté à l’unanimité en faveur de la candidature portée par le Comité Olympique Polynésie française (COPF). 32 ans après la dernière édition de 1995, Tahiti sera de nouveau le pays hôte de cette compétition internationale.

Lors de cette tournée expresse de deux jours, le PGC a fait le tour de certaines infrastructures dont le complexe de Hitia’a, la piscine municipale de Papeete, la salle omnisports de Dragon, le complexe sportif de Mahina et le stade Pater. Des infrastructures communales, privées et du Pays qui feront l’objet d’une réhabilitation pour la mise aux normes en vue de la règlementation internationale. Dans certaines disciplines, les jeux du Pacifique sont une étape qualificative pour les Jeux Olympiques, dont ceux de Paris 2024.

Le PGC a pu échanger avec Moetai Brotherson, président de la Polynésie, et Nahema Temarii, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance.

Cette rencontre a permis de clarifier le rôle de chaque entité et surtout de mettre en exergue leur vision commune sur l’organisation de ces Jeux du Pacifique en Polynésie française qui doivent être considérés comme un accélérateur de projets et un tremplin pour le sport polynésien et non comme une contrainte pour le pays hôte et sa population.

La prochaine étape pour le monde sportif local sera les Jeux du Pacifique de Honiara qui se dérouleront du 16 novembre au 2 décembre 2023.