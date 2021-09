Jeux du Pacifique 2027 : le choix du candidat annoncé en novembre

Dans le cadre de la candidature de la Polynésie française à l’accueil et l’organisation des Jeux du Pacifique en 2027, le Conseil des Jeux a souhaité s’entretenir avec les acteurs sportifs et politiques polynésiens. Cet échange finalise la série d’entretiens menés par le Conseil des Jeux depuis début septembre.

Le Président de la Polynésie française a réaffirmé le soutien du gouvernement à la candidature portée par le COPF et l’engagement du gouvernement à mener à bien le programme de rénovation et de construction d’infrastructures sportives, défini conjointement avec le mouvement sportif, et qui doit permettre d’accueillir les athlètes du Pacifique dans les meilleures conditions, mais également de former l’élite sportive polynésienne de demain.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le Président a confirmé également sa présence lors du grand oral du COPF lors de la prochaine Assemblée Générale du Conseil des Jeux qui doit avoir lieu les 5 et 6 novembre 2021 par visioconférence. Le choix du candidat retenu pour les Jeux du Pacifique de 2027 sera annoncé lors de cette assemblée générale.