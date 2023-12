Jérémy Picard, médaillé d’or : une résurrection par le sport

« À ce moment-là, c’est sûr que je pensais un peu aux Jeux, à la préparation des jeux et là, je me suis dit : ben c’est foutu… se souvient Jérémy Picard. Et ça a été confirmé par le neurologue derrière. Le neurologue m’a dit : bon là avec Guillain-Barré, l’année sportive, c’est année blanche… »

Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble neurologique sévère. Il affaiblit les muscles chez les malades et peut entrainer la paralysie. Immobilisé à cause de sa maladie, ce professeur de sport et sportif accompli n’a pu s’entraîner avant le mois de mai. « Le kiné me faisait faire des exercices. je rentrais à la maison et je recommençais les exercices. Je ne restais pas sur ma séance de kiné. Même si c’était dur chez le kiné. Sur certains exercices, j’étais tellement à bout que j’avais les larmes aux yeux. Vraiment, j’allais au bout de moi-même. »

Comble de malchance, deux semaines avant le grand départ pour les jeux, Jérémy se casse le nez pendant les derniers préparatifs. Toujours convalescent, il remporte tout de même sa finale chez les lourds face au Calédonien Teva Gouriou. Malgré ses handicaps, Jérémy est allé arracher cette victoire à la force du mental et de l’enthousiasme des supporters. « Il y a vraiment une bonne ambiance, un taho’e général. On est tous les uns derrière les autres. Nous quand on combattait en judo, il y a des rugbyman, certains sportifs qui sont venus nous voir sur le lieu de la compétition. Une fois qu’on a terminé on a été voir les volleyeurs, les basketteurs, les nageurs aussi. Et on était tous là dans le public à s’encourager. Et ça, c’est une force en plus bien sûr. »

Douze ans après sa victoire en Nouvelle-Calédonie, Jérémy Picard reconquiert l’or dans la catégorie-reine. La magie des Jeux, un mois avant celle de Noël.