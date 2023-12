Hereani Temarono en route pour Manchester et la Coupe du monde de boxe

« Beaucoup de monde ne croyait pas que ma fille allait revenir avec la médaille d’or. Moi, j’en étais sûre » . Hitirere Temarono peut être fière de sa progéniture. Sous son œil de maman-entraîneuse, Hereani Temarono est allée relever un défi de taille aux Jeux du Pacifique, organisés à Honiara fin novembre. Inscrite au départ en -75kg, elle s’est finalement alignée dans la catégorie supérieure des +81kg. « On a dû la forcer à lui faire manger des choses auxquelles elle n’était pas habituée. D’autres athlètes lui ont dit de boire beaucoup d’eau, pour prendre du poids » .

En finale, Hereani se retrouve directement en finale face à la samoane Lulu Tuipoloa. « J’ai utilisé mon allonge, qui est mon point fort, pour la maintenir à distance » , sourit-elle. Confiante, elle remercie humblement ses soutiens, avant de se remettre au travail. Car à peine revenue au fenua, la boxeuse de 20 ans n’a pas pris beaucoup de jours de repos. Elle s’est vité lancée dans la préparation pour la 1ère étape de la coupe du monde de Boxe, du 16 au 21 janvier à Manchester.

« Je vais m’adapter. Si elles sont petites, ça va. Si elles sont à ma taille, je vais essayer de jouer un autre jeu, moins sur l’allonge et plus sur le corps à corps et le retrait » , prévient-elle. Un temps de préparation court dû aux aléas du calendrier de la boxe féminine, les Temarono ayant reçu leur invitation au pied levé. Une course contre-la-montre est engagée pour réunir les fonds nécessaires au déplacement, en témoigne le dynamisme de la maman. « Moi et ma petite famille faisons des recherches de fonds en vendant des plats, j’ai commencé à faire des tricots, raconte-t-elle. On demande aux autres sociétés du soutien pour nous aider à réaliser ce rêve qu’est la coupe du monde » .

Si Hereani parvient à partir en Angleterre, elle s’engagera dans la catégorie des -71kg, et se rapprochera un peu plus de son rêve olympique.