Henri Burns à la rencontre des jeunes de Raiatea

Les yeux rivés sur la star du jour, ces élèves de la classe Mission de lutte contre le décrochage scolaire du lycée d’Uturoa, ne perdent pas une miette de l’histoire de Henri Burns. L’athlète partage volontiers les expériences marquantes de sa vie. Enfant placé en famille d’accueil, il raconte comment le sport a changé sa vie.

Avec un palmarès bien chargé et surtout une victoire sur un passé difficile, Henri Burns est aujourd’hui un modèle pour ces élèves qui ont, à un moment ou un autre, eux même vécu des épreuves: “c’est vraiment le bon exemple. Ils nous ont dit aussi que continuer les études, c’est important”. L’objectif de cette rencontre est bien entendu de motiver les élèves à poursuivre leurs études et à réaliser leurs rêves. “La discipline et la persévérance à travers le sport” peuvent aider nous dit Sariah Ahurau, professeur au Lycée de Uturoa.

Photo: Tahiti Nui Télévision

La suite de la rencontre se déroule sur le tatami. Pour Henri Burns, plus qu’une initiation au sport de combat ce moment de partage est une belle façon de démontrer que pour réussir il faut apprendre à respecter les autres: “c’est le sport qui a pris le dessus sur mon avenir. C’est grâce au sport que j’ai eu une meilleure maitrise de moi… Plus jeune, je ne savais pas vraiment m’exprimer avec les mots, donc je m’exprimais avec les poings. Grâce aux arts martiaux, j’ai appris ce que c’était que le respect, l’humilité et l’amour… et qu’il fallait toutes ces valeurs pour pouvoir réussir dans la vie”.