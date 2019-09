Heimanu Taiarui : le succès d’un Tikitoa au Japon

Heimanu Taiarui est actuellement au Japon où il a été appelé pour renforcer l’équipe des Tokyo Verdy. C’est le coach Ozu Moreira, un Brésilien naturalisé Japonais, qui a sollicité la venue du Tikitoa. “Cela fait toujours plaisir quand une équipe étrangère te convoque pour venir jouer pour elle, surtout au Japon, où c’est très loin. (…) Les joueurs étaient contents que je vienne jouer avec eux, ils me voyaient souvent en vidéo, et là, quand ils m’ont vu, ils ont tous été impressionnés, cela me fait plaisir. Ils étaient curieux de voir comment je jouais en vrai, car c’est pas pareil à la télé et en live. Ils sont très amicaux et respectueux. (…) J’étais déjà venu il y a trois ans et on était parmi les plus forts, on avait gagné le championnat mais pas la coupe. (…) Je représente comme je peux mon Pays et mon équipe des Tikitoa aussi. Si je suis connu, c’est grâce à eux” nous a confié le Tahitien.

Jusqu’à dimanche, l’équipe de Tokyo participe au championnat national de beach soccer à Tottori. L’équipe a déjà fait une belle entrée en compétition en remportant leurs deux premiers matchs de poule (13-0 / 19-1).

Leur prochaine rencontre se déroulera ce vendredi après-midi (samedi matin heure locale). Une troisième victoire serait propice pour monter en quart de finale.