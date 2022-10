Hawaiki Nui Va’a Vétérans 40 : Tamarii Aaro no Arue perd sa première place pour dopage

C’est le rameur Manutea Owen, de la team Tamarii Aaro no Arue qui a fait part de sa déception sur les réseaux sociaux : “On finit 1er mais le numéro 5 est positif au test. Quelle déception. On prend 15 minutes de pénalité. On passe de content à très déçu”.

En effet, si Tamarii Aaro no Arue avait remporté ce mercredi la première étape de la Hawaiki Nui Va’a dans sa catégorie (Vétérans 40 ans), avec cette pénalité de 15 minutes, elle termine finalement à la cinquième place (4 heures 40 minutes et 47 secondes). Et c’est Hava’i qui termine vainqueur en 4 heures 27 et 36 secondes. Hinaraurea arrive ainsi en deuxième position en 4 heures 29 minutes et 45 secondes. Et Nunue Va’a ferme le podium avec 4 heures 35 minutes et 4 secondes de courses. Fare Are arrive enfin en quatrième position (4 heures 40 minutes et 43 secondes).

Pour précision, à chaque fin d’étape de la Hawaiki Nui Va’a, les cinq premiers sont soumis à des tests urinaires anti-dopage, sans compter les contrôles aléatoires. Les sanctions peuvent aller de 15 minutes de pénalité à la disqualification totale.