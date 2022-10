Hawaiki Nui Va’a 2022 : Shell Va’a remporte la première étape

Des conditions météo difficiles pour cette première étape de la Hawaiki Nui Va’a, marquée par une houle impressionnante.

Malgré tout, Shell Va’a a réussi à s’imposer et termine en tête de cette première étape dans la catégorie séniors, après plus de 4 heures 10 minutes et 17 secondes de course. Un temps record pour cette première étape depuis la Hawaiki Nui Va’a, jamais une équipe n’avais mis autant de temps.

Une arrivée à Raiatea sous la pluie, mais surtout sous les applaudissements du public venus les attendre en masse. “On apprécie d’avoir cette première place. On remercie le Seigneur avant tout, car la victoire vient d’en haut. Mais aussi les gars. On s’était beaucoup entrainé, on a fait beaucoup de sacrifices. On etait prêt pour cette première étape. Le secret, c’est l’entrainement avant tout” confie Patau, Patau, coach de l’équipe.

(Re)voir le direct de la premire étape :



Air Tahiti Va’a arrive en deuxième position en 4 heures 13 minutes et 18 secondes, suivie de Paddling Connection en 4 heures 13 minutes et 59 secondes. Hinaraurea arrive en 4ème position, en 4 heures 14 minutes et 20 secondes. Enfin, Kalahui Kai termine 5ème en 4 heures 15 minutes et 56 secondes.

Pour rappel, en 2019, Shell Va’a avait déjà remporté la première étape de la Hawaiki Nui Va’a en 3 heures et 18 minutes, un record. Ils étaient également arrivés en tête de la première étape en 2018.

Demain, jeudi, retrouvez les rameurs de la Hawaiki Nui Va’a, pour la deuxième étape de 26 kilomètres, entre Raiatea et Tahaa.