Hawaiki Nui Va’a : la règlementation de navigation et circulation maritimes

De nombreuses nouveautés cette année avec la participation des Taure’a et des Va’ahine qui s’affronteront sur un parcours dessiné à leur intention entre Raiatea et Taha’a. Des épreuves destinées aux ParaVa’a (élite) et aux équipages, des entreprises, mixtes ou cadets seront également organisées le samedi 4 novembre. La grande nouveauté de cette 30ème édition est la création d’une course ouverte aux Va’a Ta’ie. Les pirogues à voile s’affronteront sur le même parcours que la course élite entre les îles des Raromatai.

Afin de respecter ses obligations et d’assurer la sécurité des personnes présentes sur le plan d’eau lors de cet évènement, le comité organisateur est tenu de mettre œuvre des moyens et mesures de sécurité adaptés.

Dans ce cadre, un arrêté réglementant la circulation sur le plan d’eau a été pris par le Conseil de ministres afin de renforcer la protection des participants et des spectateurs pendant l’épreuve. Cet arrêté vise à garantir le bon déroulement de la course et à minimiser les risques potentiels.

L’arrêté prévoit des mesures d’interdiction temporaire de navigation pour tous les navires et embarcations autres que ceux participant à la course ou à la surveillance des équipages. Ces mesures seront en vigueur autour des pirogues en compétition dans les lagons. Les dates et zones dans lesquelles ces mesures s’appliquent sont précisées dans les cartes publiées en fin d’article.

En haute mer, il est rappelé que les navires suiveurs doivent maintenir une distance minimale de sécurité par rapport aux concurrents et adopter une vitesse adaptée et, dans tous les cas, inférieure à 15 nœuds lorsqu’ils sont à proximité de la course.

La gendarmerie sera présente sur le plan afin de s’assurer du respect des normes de ces règles de circulation par tous. Les comportements dangereux ou abusifs pourront faire l’objet de poursuites.

La direction polynésienne des Affaires maritimes (DPAM) rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque capitaine de s’assurer qu’il respecte la capacité de charge de son navire et donc le nombre maximal de passagers à bord.De plus, les navires doivent être immatriculés (posséder un PY), être munis du matériel de sécurité obligatoire au regard de leur catégorie et respecter leur limite de navigation.

La sécurité des participants et des spectateurs est une priorité absolue et l’affaire de tous : chaque personne présente sur l’eau jouera un rôle essentiel dans la réussite de cet événement.

L’arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans les eaux intérieures pendant la course Hawaiki Nui Va’a est consultable à la DPAM et sur son site internet : www.service-public.pf/dpam.