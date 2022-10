Hawaiki Nui Va’a 2022 : le parcours général

Les courses des catégories séniors et vétérans hommes par équipage de 6 rameurs, se dérouleront du 26 au 29 octobre prochains suivant les trajets traditionnels suivants :

Etape Trajet Distance 1 Huahine – Raiatea 46 km 2 Raiatea – Tahaa 26 km 3 Tahaa – Bora Bora 58 km

Parallèlement, la course des séniors et vétérans dames Va’ahine et des juniors hommes Taureade 22km se déroulera le 27 octobre avec des départs depuis la plage Temaruao dans la commune de Tumara’a, et arrivée à Uturoa.

Il faut également noter la participation des catégories benjamins, minimes, cadets, entreprises, mixte et ParaVa’a (élite et amateur) pour 3 parcours différents de 4km, 6,5km et 15km nommés Aere Ra’i E. Ces courses se feront uniquement dans le lagon de Bora Bora au départ de Vaitape le 29 octobre 2022, l’arrivée est prévue sur la plage de Matira.

Le Conseil des ministres a ainsi adopté pour la course Hawaiki Nui Va’a des mesures de réglementation de la navigation maritime afin de :

Prévenir et réduire les risques de collision entre les différents navires accompagnateurs et suiveurs, en évitant des concentrations trop importantes ;

Protéger les compétiteurs, notamment lors des franchissements de passes ou des passages étroits du lagon.

À cet effet, des zones de circulation réservées aux pirogues en lice et aux moyens nautiques des organisateurs sont créées. Ce dispositif réglementaire fixé par la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) définit de manière précise les mesures d’interdictions temporaires de navigation, à des jours et heures fixés, à tous navires autres que ceux participant à la course ou à la surveillance des équipages.

Les horaires et dates des 8 zones réglementées sont définies ci-après :

Trajet entre les îles de Huahine et de Raiatea : le mercredi 26 octobre de 7h à 8h30 pour la zone Z1, et de 10h45 à 13h pour la zone Z2 ;

Trajet « Va’ahine et Taurea » à Raiatea : le jeudi 27 octobre de 6h à 9h30 pour la zone Z3 ;

Trajet entre les îles de Raiatea et de Tahaa : le jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h pour la zone Z4 et de 10h30 à 13h pour la zone Z5 ;

Trajet entre les îles de Tahaa et Bora Bora : le vendredi 28 octobre de 7h30 à 9h30 pour la zone Z6 et de 12h à 13h30 pour la zone Z7 ;

Trajet « Aere Ra’i E, 4 km, 6,5 km et 15 km » à Bora Bora : le samedi 29 octobre de 8h à 11h30 pour la zone Z8.

Les coordonnées géographiques sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales. Les délimitations de ces zones sont consultables auprès de la DPAM et sur le site internet www.service-public.pf/dpam/.

Ces zones sont soumises au contrôle des autorités compétentes en matière de police. L’organisateur de la manifestation nautique se doit de mettre en place une organisation permettant de garantir la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité performant sur le plan d’eau. En l’absence de signalisation particulière, l’organisateur est tenu de matérialiser et de maintenir par des bouées les limites des zones réglementées.

À l’issue de chaque étape de course, l’organisateur devra retirer les bouées utilisées pour délimiter ces zones. Les navires d’assistance aux concurrents et les navires accrédités par l’organisateur doivent porter une marque distinctive spécifique à chacune de ces catégories. Tout contrevenant aux règles spécifiques édictées dans le cadre de cette course s’expose aux sanctions prévues dans l’arrêté CM du 25 avril 2016, et est passible des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe. Une large diffusion et une importante publicité sont prévues avec le Comité Organisateur Hawaiki Nui Va’a 2022, notamment auprès des communes concernées, des services de l’Etat, des brigades de gendarmeries des îles, de la gendarmerie maritime mais aussi des partenaires privés et des organismes de presse. Cette règlementation s’accompagne d’une action de sensibilisation et de prévention à la TV et à la radio sur des consignes de sécurité en mer du 24 octobre au 30 octobre 2022.