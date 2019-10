Shell remporte la première étape de la Hawaiki Nui Va’a !

Ce sont les vétérans qui ont ouvert l’événement en prenant le départ ce mercredi à Huahine pour la première étape de la Hawaiki Nui Va’a. Les seniors ont suivi. Rapidement, c’est Shell, vainqueur l’an dernier de cette même étape de 44.5 km, qui a pris la tête de la course, suivi des teams OPT et EDT. Après 20 minutes, peu avant la sortie de la passe, Shell avait déjà 30 mètres d’avance sur ses concurrents.

Après plus d’une heure et demi de course, Shell a carrément creusé un fossé avec les autres équipages : un kilomètre de distance.

Le combat se fait pour les 2e et 3e places. Air Tahiti et OPT ne lâchent rien. Comme chaque année, l’équipage de Paddling est également dans la course. Peu à peu OPT se détache est s’installe à la 2e place toujours loin derrière Shell qui a désormais plus d’un kilomètre d’avance.

C’est désormais pour la 3e place que nos aito se battent. Air Tahiti est en bonne position.

Après 3h05 de course, l’équipage de Shell entre dans la passe de Raiatea, seul et sans tension. Les jeux sont faits.

Comme l’an dernier, Shell remporte la première étape de la mythique course.

Retour sur l’arrivée de Shell à Raiatea

OPT arrive à la deuxième place avec 7 minutes d’écart ! Air Tahiti parvient à conserver la 3e place. EDT remporte la 4e place.

OPT remporte la 2e place. Crédit Tahiti Nui télévision

Le classement provisoire de la 1ere étape

Le top 5 chez les vétérans