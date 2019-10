Hawaiki Nui Va’a : OPT vainqueur chez les taure’a, Teva s’impose chez les femmes

Les vahine, les taure’a et les parava’a ont pris le départ les premiers pour cette deuxième journée de la Hawaiki Nui va’a. Chez les jeunes, le combat a fait rage en tête de course entre une Team OPT et une autre de Bora. Pendant plus d’une heure, les deux va’a se sont tenus tête, en “neck to neck”. Peu à peu, c’est la team OPT qui a réussi à se détacher, avançant avec détermination vers l’arrivée pour une seconde victoire en 1h51 et 13s. Les jeunes de l’OPT avaient déjà remporté la course en 2018.

L’équipage de Bora arrive 2e, suivi de Toa Marama de Raiatea. EDT arrive 4e, la team OPT B est 5e chez les juniors.

Le Top 5 chez les taure’a

Chez les femmes en senior, la team OPT s’est rapidement détachée. Mais en fin de course, c’est le combat avec l’équipage de Teva. Sous la pluie, Teva a repris l’avantage. A l’approche de l’arrivée, la team de Hinatea Bernardino prend plus de 40 mètres d’avance et creuse l’écart. Teva remporte la course des femmes avec un temps de 2h 16mn 43s. “Hinatea qui a des problèmes de dos n’a pas pu être là donc il a fallu qu’on compose”, explique une rameuse.

Du côté des parava’a, les rameurs imposent le respect par la puissance de leurs coups de rame. C’est l’équipage de Raiatea qui s’est imposé. “Ça fait 6 mois qu’on s’entraîne tous les jours. On connait bien le parcours (…) On aimerait bien que le parava’a grandisse dans les îles. (…) On attendait cette victoire là.”