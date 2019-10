Hawaiki Nui Va’a : La traversée Tahiti – Huahine en poti marara

J-4 de la course Hawaiki Nui Va’a. Il est 7 heures à la marina de Arue. Dans l’eau, les moteurs du poti marara ronronnent déjà. Le départ vers Huahine est imminent. Il est dimanche matin et quatre embarcations s’apprêtent à faire route vers les îles Sous-le-Vent. “Il faut compter environ 6 heures de traversée, à allure normale, 20-21 nœuds. Et là il fait beau, c’est calme. Il y a une petite brise, mais c’est peut-être les vents de côte” nous dit Landry Mu San, pêcheur.

Habituellement, ils sont plus nombreux, mais les autres propriétaires ont pris la mer la semaine passée. Qu’importe, le Tauhiti 2 est attendu à Raiatea, alors pas de temps à perdre. À peine sortis de la passe de Taaone, direction le nord-ouest. “C’est la cinquième année que je pars avec ce bateau-là, mais sinon avec cela fait plus de dix ans qu’on fait la traversée. Et c’est toujours un plaisir” confie Landry.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La mer est très légèrement agitée à cause d’un petit vent d’est, mais pas de quoi s’inquiéter, bien au contraire. Avec une houle portante, la traversée est idéale pour surfer.

Au bout d’une heure de navigation, un groupe d’oiseaux s’affole à l’horizon. Ils nous signalent la présence de poissons. En s’approchant, c’est un banc de mahi mahi qui détale devant nous. Nous prenons tout de suite en chasse l’un d’eux, un mâle d’une belle taille que notre pilote n’a eu aucun mal à harponner. Mais à peine commencée, notre partie de pêche s’arrête aussitôt avec cette belle prise car entre Moorea et Huahine, c’est un peu comme un désert selon notre pilote.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après cinq heures de mer, la silhouette de Matairea apparaît enfin à l’horizon. Il est également l’heure de marquer une pause pour les besoins élémentaires. Juste le temps d’un repas très sommaire et nous repartons de plus belle. À ce moment-là, il ne nous reste alors que quelques miles nautiques à naviguer avant de toucher l’île. À mesure que nous nous approchons, la mer devient plus calme.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Nous contournons Huahine par la côte est pour rejoindre Fare située au nord-ouest. Nous franchissons la passe aux alentours de 13 heures et au quai, d’autres poti marara ont déjà pris place aux cotés des bonitiers ou amarrés les uns aux autres en attendant le concours de pêche au gros le lendemain matin…