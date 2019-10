Hawaiki Nui Va’a : des mesures préventives à Vaitape et Matira

La consommation de boissons alcoolisées est interdite outre sur les voies publiques du territoire communal, sur la servitude de la pointe Matira, au fare pote’e, sur la plage publique et ses abords jusqu’au virage, sur terre comme sur mer jusqu’à 300 mètres à partir du rivage.

La consommation de boissons alcoolisées sera également interdite à Vaitape : place Tuvavau, sur le quai et ses abords, sur les voies desservant le quai, aux abords de la mairie, dans la servitude de l’ancienne école maternelle, aux abords du magasin Chin lee, à l’ancien collège et ses abords, et dans les parkings (OPT, gendarmerie, police municipale, zone des boutiques).

L’arrêté prendra effet du vendredi 1er novembre à partir de 7 heures, jusqu’à samedi 2 novembre à 5 heures.

Si la consommation de boissons alcoolisées est interdite ce jour-là, une exception est accordée au bal de Hawaiki Nui vendredi, entre 19 heures et 3 heures le lendemain, par la Direction générale des affaires économiques. À la demande de l’organisateur et avec l’avis favorable de la municipalité, et comme il est de coutume à présent, le bal dîner dansant sera accompagné d’une vente de boissons alcoolisées à consommer uniquement dans l’enceinte du grand chapiteau.

Pendant cette manifestation, toutes les mesures de sécurité nécessaires en vue de l’encadrement et de la protection du public et des participants seront assurées par du personnel communal, des médiateurs de l’association Ia vai ma noa Bora Bora et des jeunes de l’association Sport des jeunes présidée.

Ce dispositif, mis en place depuis quelques années maintenant, vient en renforcement des équipes de la Gendarmerie et de la police municipale. Ainsi, la sécurité sera renforcée sur terre et en mer, sur le plan d’eau de Matira et ses abords ainsi que sur le quai de Vaitape, la place Tuvavau et ses alentours.

Des navettes gratuites

La Commune de Bora Bora mettra à disposition des officiels et de la population, comme chaque année, des trucks gratuits pour effectuer la navette entre le quai de Vaitape et Matira à partir de 8 heures. Ce dispositif permettra de désengorger la pointe Matira, où seuls circuleront les riverains, les véhicules des officiels, les trucks de la Commune et les véhicules de secours.