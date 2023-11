Hawaiki Nui : Shell Vaa s’offre le doublé

Longtemps en embuscade dans le trio de tête, les rameurs de Shell Vaa ont mis les bouchées doubles pour prendre les devants à quelques kilomètres de l’arrivée, sur la plage de Patio à Tahaa, pour ne plus être rejoints.

Les hommes d’Albert Moux réalisent le doublé après leur première place obtenue, mercredi, et confortent par là même leur avance au classement général en réalisant un temps de 1 heure 50 minutes et 45 secondes, proche du record de l’étape.

« Ça s’est passé comme on l’avait prévu avec notre coach. On ne s’est pas précipité. On ne voulait pas faire les mêmes erreurs que l’année dernière. On est parti doucement pour pousser vers la fin. Et ça a marché. Le surf était super (…) Et on adresse toutes nos condoléances à la famille de Kevin », a réagi à l’arrivée l’un des rameurs de l’équipe victorieuse, Eri Tautu.

La team Hinaraurea prend quant à elle la seconde place. Un résultat très satisfaisant. « On n’a pas pris notre revanche sur Shell, mais on a fait un super travail. Et, aujourd’hui, on ramait pour Kevin. On a fait une super course », s’est félicité Lono Teururai, le capitaine.

L’équipe de Huahine s’empare pour sa part de la troisième place, suivie par celle de l’OPT, qui veut toujours croire à la victoire finale. « Les rameurs de Shell ont été intelligents. Ils ont surfé au maximum et ils ont mieux navigué que nous (…) Mais on a réussi à accrocher la 4ᵉ place. Les deux minutes de retard par rapport à Shell Vaa, c’est encore faisable », a estimé Tamatoa Chang Kui, rameur de l’Office, lui aussi très touché par la disparition brutale de Kevin Kouider : « Il a fallu gérer cette émotion. Perdre un ami, c’est très difficile. On a essayé de ramer pour lui faire honneur ».

Au classement général provisoire, Shell Vaa est donc en tête devant Team OPT qui compte 1,42 minute de retard et Air Tahiti, à un peu plus de 4 minutes de l’équipe au coquillage. L’épilogue de la course se jouera, ce vendredi, lors de la troisième et dernière étape pour une arrivée sur la plage de Matira à Bora Bora.